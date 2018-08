ZALANDO : en forte baisse après l'avertissement sur ses perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Zalando chute de 5,11% à 44,84 euros après un avertissement sur ses résultats annuels. Le site de e-commerce prévoit désormais une croissance 2018 de ses ventes dans le bas de sa fourchette cible de 20 à 25%. Son Ebit ajusté devrait suivre et ressortir plus proche de la borne basse de sa cible 220/270 millions d'euros. Au deuxième trimestre, Zalando a vu son bénéfice net s'apprécier de 9% à 51,8 millions d'euros. Son Ebit ajusté a augmenté de près de 15% à 94 millions d'euros, soit 7,1% (-0,3 point) du chiffre d'affaires. Ce dernier a atteint 1,33 milliard d'euros, en croissance de 20,9%.Au deuxième trimestre, Zalando a enregistré 29 millions de commandes sur ses plateformes, une performance record pour un trimestre. Le nombre de clients actifs a augmenté de 15,9% à 24,6 millions et ils commandent de manière plus fréquente.A l'issue du premier semestre, l'Ebit ajusté du site s'affichait à 94,4 millions d'euros et son chiffre d'affaires à 2,52 milliards. Il est en croissance de 21,4%.