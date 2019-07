Zalando : construction d'un centre logistique aux Pays-Bas

05/07/2019 | 10:21

Zalando annonce qu'il lancera cet été la construction de son premier centre logistique néerlandais dans un parc d'entreprises déjà existant à Bleiswijk, près de Rotterdam. Les premiers colis seront livrés depuis ce centre à l'été 2021.



'Avec la nouvelle expansion de son réseau logistique, Zalando prépare le terrain pour son objectif de croissance 2023/2024 et poursuit son ambition de continuellement améliorer sa proposition aux clients', explique le distributeur allemand de vêtements sur Internet.



Ce centre de 140.000 m2 servira l'Europe de l'Ouest, notamment les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Il aura le plus haut niveau d'automatisation au sein du réseau Zalando et créera 1.500 postes d'emploi à moyen terme.



