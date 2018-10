Zalando : dans le vert malgré une note de broker

24/10/2018 | 15:38

Zalando avance de 1,4% à Francfort, malgré une réduction par Morgan Stanley de son objectif de cours sur le titre du distributeur de mode en ligne de 12% à 44 euros, mais avec un maintien de sa recommandation à 'surpondérer'.



Alors que la concentration sur le dossier passe de la croissance des ventes à l'expansion des marges, le broker américain affirme devenir plus prudent sur le titre Zalando, citant en particulier des coûts logistiques plus élevés.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.