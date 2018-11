Zalando : en chute après ses trimestriels

06/11/2018 | 12:25

Zalando chute de 6% à Francfort après l'annonce par le distributeur de mode sur Internet d'une perte opérationnelle ajustée de 38,9 millions d'euros au titre du trimestre écoulé, sur fond d'une dégradation des marges.



Ses revenus ont augmenté de 11,7% à 1,2 milliard d'euros, une performance néanmoins plus faible que prévu, principalement en raison d'un été inhabituellement chaud qui a retardé le passage à la saison automne-hiver.



Pour le dernier trimestre 2918, la direction de Zalando anticipe une croissance de son chiffre d'affaires entre 20 et 25%, mais ne vise toujours que le bas de cette fourchette-cible sur l'ensemble de l'année 2018.



