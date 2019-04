Zalando : en hausse, un analyste à l'achat

09/04/2019 | 13:07

Le titre Zalando s'affiche en hausse de +0,5% ce mardi, alors qu'un analyste a indiqué reconsidérer sa position sur le titre.



Liberum annonce en effet revoir à la hausse sa recommandation, passant de 'conserver' à 'achat', estimant que la nouvelle stratégie du détaillant de mode devrait générer des bénéfices et des flux de trésorerie significatifs à moyen et à long terme.



Ainsi, le courtier britannique estime que Zalando pourrait véritablement devenir une référence en matière de mode en Europe. 'Zalando a mis en place une infrastructure au positionnement unique pour résister à la concurrence, et dispose d'un réseau logistique de plus en plus supérieur à Amazon', analyse Liberum.



Selon le broker, Zalando est donc en train de devenir une 'destination incontournable pour les marques', ce qui l'incite à relever son objectif de cours, de 30 à 45 euros.





