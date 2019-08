Zalando : entouré après un relèvement d'objectifs

01/08/2019 | 10:29

Zalando s'envole de 10,5% à Francfort, entouré pour un relèvement par le distributeur de vêtements sur Internet de ses perspectives de bénéfices à la moitié supérieure de l'EBIT ajusté de 175 à 225 millions d'euros.



Le groupe allemand revendique 'une croissance de la clientèle active encore jamais enregistrée sur un second trimestre, et la plus forte croissance de fréquentation enregistrée sur le site depuis 2013'.



Zalando a ainsi engrangé un EBIT ajusté de 102 millions d'euros sur la période, pour un volume d'affaires (GMV) en augmentation de 23,7% à deux milliards d'euros, grâce à un nombre de clients actifs en hausse de 15,2% à 28,3 millions sur ses 17 marchés européens.



