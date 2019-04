Zalando : légèrement dans le vert, un broker en soutien

09/04/2019 | 10:22

A contre-courant de Francfort, Zalando grappille 0,5%, suite à un relèvement de conseil chez Liberum de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 30 à 45 euros sur le titre du distributeur de mode en ligne.



'Le focus grandissant sur le programme de partenaires pourrait porter la marge opérationnelle du groupe aux environs de 10% à long terme, contre autour de 3% actuellement', pronostique ainsi le broker.



Liberum souligne que Zalando s'est doté d'une infrastructure aux positions uniques pour contrer la concurrence et qu'il dispose d'un réseau logistique qui apparait de plus en plus supérieur à celui d'Amazon.



