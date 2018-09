Zalando : plonge avec un avertissement sur résultats

18/09/2018 | 11:48

Zalando plonge de 12% à Francfort, le distributeur de mode sur Internet ayant lancé la veille au soir un avertissement sur résultats annuels en raison d'un été trop ensoleillé qui a décalé les commandes pour la saison automne/hiver.



Le groupe allemand table ainsi désormais sur une croissance de ses revenus vers la borne basse de la plage 20-25% (et non plus 'dans la moitié basse' de ce corridor), surperformant significativement le marché de la mode.



En termes de rentabilité, Zalando anticipe maintenant pour 2018 un profit opérationnel ajusté compris entre 150 et 190 millions d'euros, alors qu'il visait précédemment la borne basse de la fourchette cible de 220-270 millions.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.