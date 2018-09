Zalando revoit à la baisse ses prévisions 2018

Berlin (awp/awp/sda/reu) - Zalando, le numéro un européen de la mode en ligne, a revu à la baisse ses prévisions de résultats 2018 en raison de l'été inhabituellement long et chaud qui a pesé sur les ventes de la saison automne/hiver.

"Août et septembre 2018 ont été caractérisés par la poursuite de températures élevées dans toute l'Europe, réduisant la demande des consommateurs comme l'a montré la baisse du marché global du prêt-à-porter sur la période qui oblige à consentir des rabais plus importants que l'année précédente", explique le groupe allemand dans un communiqué publié lundi soir.

Zalando prévoit une croissance de son chiffre d'affaires vers le bas de sa fourchette cible de 20-25%, et non plus dans la moitié inférieure de cette fourchette, ce qui, souligne-t-il, restera une performance nettement supérieure à celle du marché.

Il table sur un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 150 et 190 millions d'euros, alors qu'il viser auparavant le bas d'une fourchette de 220-270 millions d'euros.

Le groupe berlinois publiera ses résultats du troisième trimestre le 6 novembre.

"L'activité du troisième trimestre ne reflète clairement pas nos ambitions qui demeurent intactes", a souligné le co-président du directoire Rubin Ritter. "Malgré l'environnement de marché difficile, nous continuons d'investir dans la croissance et maintenons notre objectif d'un doublement de notre chiffre d'affaires à l'horizon 2020."