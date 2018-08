Zalando : vise le bas de ses fourchettes cibles annuelles

07/08/2018 | 09:01

En marge de ses trimestriels, Zalando déclare tabler sur une croissance annuelle des revenus dans la partie basse de la fourchette de 20-25% annoncée, et une marge d'EBIT ajustée dans la partie basse de la fourchette de 220-270 millions d'euros annoncée.



Le groupe allemand publie au titre de son deuxième trimestre 2018 un bénéfice net de 51,8 millions d'euros, contre 47,4 millions sur la même période un an auparavant, mais une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,3 point à 7,1%.



Les revenus du distributeur de vêtements en ligne se sont inscrits en hausse à 20,9% à 1330 millions d'euros, avec un nombre record de clients actifs (24,6 millions) pour un nombre record de commandes (29 millions) au cours d'un seul trimestre.



