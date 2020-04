Zalando : Credit Suisse reste à 'surperfomance'

03/04/2020 | 10:58

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Zalando avec un objectif de cours ramené de 50 à 41 euros, le voyant comme 'un gagnant majeur à long terme des réductions significatives de capacités dans la distribution multimarques à travers l'Europe'.



Le bureau d'études prévient que '2020 sera difficile' pour le distributeur allemand de vêtements sur Internet, avec un volume brut de marchandises stable et une légère perte opérationnelle, mais note qu'il 'dispose de beaucoup de liquidités'.



