Zalando : Liberum relève sa recommandation

07/05/2020 | 11:56

Liberum relève sa recommandation sur Zalando de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 55 euros, après la présentation par le distributeur de vêtements allemand de perspectives offensives pour l'exercice.



'Le groupe prévoit désormais une croissance du volume brut de marchandise et des revenus de 10-20% et un EBIT ajusté entre 100 et 200 millions d'euros en 2020, dépassant les consensus actuels de +8% pour les ventes et de 72,5 millions pour l'EBIT', souligne-t-il.



'L'action a connu une performance relativement bonne dans l'environnement actuel, progressant de 13% sur les 13 dernières semaines, mais nous voyons de la marge pour des gains supplémentaires après le point d'activité de ce jour', ajoute le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.