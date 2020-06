Zalando : Kinnevik réduit sa participation

16/06/2020 | 10:21

Kinnevik, le premier actionnaire de Zalando, a annoncé lundi qu'il avait ramené sa participation au sein du spécialiste allemand de la mode en ligne à 21,3%.



La société d'investissement suédoise a précisé dans un communiqué avoir cédé 11,25 millions d'actions représentant 4,4% du capital de Zalando via un placement accéléré réalisé auprès d'investisseurs institutionnels.



L'opération lui a rapporté 645 millions d'euros, un montant qui devrait permettre à la holding de 'renforcer' sa structure financière selon les termes de son communiqué.



A la Bourse de Francfort, l'action Zalando perdait 1% en début de matinée et sous-performait largement le marché boursier allemand (+2,5%).



