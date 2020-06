Zalando : La valeur du jour en Europe ZALANDO recule après l'allégement de participation de son premier actionnaire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Zalando chute de 5,25% à 58,08 euros après l'annonce de la cession, ce lundi 15 juin, par son premier actionnaire, de 4,4% du capital de la société. La holding suédoise Kinnevik a ainsi cédé 11,25 millions d'actions du groupe allemand de mode en ligne à des investisseurs institutionnels par le biais d'un placement accéléré. La société d'investissement a justifié cette allègement de participation de l'augmentation significative de la part de Zalando au sein de son portefeuille.Aussi le produit de cette transaction, 645 millions d'euros, lui permettra de renforcer sa position financière et équilibrer la composition de son portefeuille.Les actions vendues constituent 17,2% de la participation de la holding dans le groupe allemand de mode en ligne. La date de négociation de la transaction est fixée au 16 juin 2020 et le règlement devrait intervenir le 18 juin 2020.Aussi, Kinnevik détiendra 54 millions d'actions Zalando, soit 21,3% du capital de la société à l'issue de l'opération.Le communiqué précise également que, dans le cadre de la transaction, Kinnevik s'est engagé à respecter une période de blocage de trois mois pour le reste de sa participation dans la société, sous réserve des conditions habituelles. les exceptions et les dérogations des Joint Bookrunners." Au cours des derniers mois, nous avons constaté une accélération significative de l'adoption par les consommateurs de services numériques. Nous pensons que Zalando est bien placé pour étendre sa position de leader plate-forme européenne de la mode en ligne, notamment grâce à son programme de partenariat évolutif un canal de vente unique " a commenté Georgi Ganev, président-directeur général de Kinnevik.Il ajoute ''Kinnevik voit un certain nombre d'investissements intéressants et nous pensons que nous pouvons continuer à créer une valeur significative en stratégie d'une exposition accrue aux jeunes entreprises en croissance. Les investissements que nous avons réalisés dans ces entreprises au cours des dernières années ont généré des rendements annualisés d'environ 50 % à ce jour. Nous avons maintenant récupéré les 902 millions d'euros que nous avons investis dans Zalando pour financer et soutenir ses incroyables réalisations depuis 2010. À ce titre, nous prévoyons de ne pas réaliser d'autres recettes en espèces de notre investissement à Zalando."