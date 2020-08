Zalando : légère hausse de l'EBIT ajusté au 1er semestre

11/08/2020 | 08:47

Zalando annonce avoir réalisé un EBIT ajusté de 113,3 millions d'euros sur les six premiers mois de 2020, avec une marge correspondante de 3,2%, à comparer à 108,1 millions et 3,6% au premier semestre 2019.



Le volume d'affaires (GMV) du distributeur allemand de vêtements sur Internet a augmenté de 25,1% pour atteindre 4,72 milliards d'euros, tandis que son chiffre d'affaires s'est accru de 19,6% à 3,56 milliards.



Zalando revendique plus de 34 millions de clients actifs dans toute l'Europe (en croissance de 20,4% par rapport à l'année précédente), et 'une croissance forte et rentable entre janvier et juin malgré un environnement commercial difficile en mars'.



