Zealand Pharma : signe un accord avec un spécialiste de l'IA

10/06/2020 | 10:31

Zealand Pharma annonce ce mercredi qu'elle va utiliser la plate-forme d'Intomics, un spécialiste de la bioinformatique, car elle utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour développer de nouveaux médicaments.



L'accord de recherche de deux ans permettra à Zealand Pharma d'utiliser la big data et l'apprentissage automatique afin de découvrir des thérapies peptidiques de prochaine génération.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.