Zealand Pharma : nomination d'un nouveau CFO

Données financières (DKK) CA 2019 161 M EBIT 2019 -492 M Résultat net 2019 -434 M Trésorerie 2019 865 M Rendement 2019 - PER 2019 -8,23x PER 2020 -10,4x VE / CA2019 20,7x VE / CA2020 18,9x Capitalisation 4 190 M

Tendances analyse technique ZEALAND PHARMA AKTIESELSKA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 165,57 DKK Dernier Cours de Cloture 131,90 DKK Ecart / Objectif Haut 45,6% Ecart / Objectif Moyen 25,5% Ecart / Objectif Bas -30,3%

Dirigeants Nom Titre Britt Meelby Jensen President & Chief Executive Officer Alf Gunnar Martin Nicklasson Chairman Ivan Møller Senior VP-Technical Development & Operations Mats Blom Chief Financial Officer & Executive Vice President Adam Steensberg Chief Medical Officer & Senior Vice President

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ZEALAND PHARMA AKTIESELSKABET 63.71% 623 GILEAD SCIENCES 1.20% 80 179 VERTEX PHARMACEUTICALS 9.01% 45 817 REGENERON PHARMACEUTICALS -24.66% 30 792 GENMAB 28.57% 13 269 NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. 38.86% 8 968