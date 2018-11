Zebra Technologies :  Technologies se présentera lors de la 39e Conférence d’investisseurs du Nasdaq à Londres

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ : ZBRA), innovateur à la pointe de l’entreprise, doté des solutions et des partenaires qui permettent aux entreprises d’atteindre un niveau de performance supérieur, a annoncé que la société se présenterait lors de la 39e Conférence d’investisseurs du Nasdaq, à Londres, le mardi 4 décembre 2018 à 7 h 30 Heure normale du centre (13 h 30 GMT).

Pour écouter une webdiffusion en direct de la présentation, rendez-vous dans la section des Relations investisseurs, du site Web de la société, à l’adresse investors.zebra.com. Une rediffusion sera également disponible après l’événement.

À PROPOS DE ZEBRA

Zebra (NASDAQ : ZBRA) permet aux principaux acteurs de la vente au détail/du commerce électronique, de la fabrication, des transports et de la logistique, de la santé et d’autres secteurs d’activité, d’atteindre un niveau de performance supérieur. Grâce à plus de 10 000 partenaires répartis dans 100 pays, nous offrons des solutions de bout en bout, spécialement adaptées au secteur, et qui connectent intelligemment les individus, les actifs et les données, pour aider nos clients à prendre des décisions stratégiques. Nos solutions leaders sur le marché permettent d’améliorer l’expérience d’achat, de suivre et de gérer les stocks, tout en améliorant l’efficience de la chaîne logistique et les soins aux patients. Classée sur la liste Forbes des Meilleurs employeurs d’Amérique, depuis trois ans, Zebra aide les clients à repousser leurs limites. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zebra.com, ou inscrivez-vous pour recevoir nos bulletins d’information. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

