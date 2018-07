Revenus et bénéfice en hausse pour Zehnder Group après six mois en 2018

Zurich (awp) - Zehnder Group a renoué avec la croissance au premier semestre 2018. Etoffant ses ventes, le spécialiste argovien des systèmes de chauffage et de ventilation a vu son bénéfice net s'envoler, passant en l'espace de douze mois de 1,6 million à 10,6 millions d'euros (12,16 millions de francs suisses).

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de manière plus modérée, soit de 4% au regard des six premiers mois de l'an dernier, à 290,6 millions d'euros annonce vendredi l'entreprise sise à Gränichen. Ajustée de cessions et acquisitions ainsi que des effets de change, la croissance des ventes s'est inscrite à 6%. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a plus que doublé, passant de 5,6 million à 14,1 millions d'euros et la marge correspondante s'est fixée à 4,9%.

La performance, en particulier en matière de rentabilité, s'est révélée nettement supérieure aux attentes des analystes sondés par l'agence AWP. Les experts avaient anticipé un chiffre d'affaires de 289,5 millions d'euros, un Ebit de 10,2 millions d'euros et un bénéfice net de 6,6 millions d'euros.

Evoquant la suite de l'exercice, Zehnder Group, qui poursuit l'optimisation de ses coûts avec l'annonce récente de la suppression de 35 emplois à Gränichen et la relocalisation en France de la production des produits destinés au marché britannique, se veut optimiste. La progression des ventes dans le secteur des systèmes de ventilation observée au premier semestre devrait se poursuivre en 2e partie d'année.

Les ventes devraient continuer de progresser dans leur ensemble au 2e semestre, alors que la marge Ebit devrait légèrement dépasser celle présentée au 1er semestre. Le groupe argovien confirme ses objectifs à moyen terme, tablant sur une progression des revenus de 5% en moyenne. La marge Ebit devrait quant à elle s'établir autour de 8%.

vj/rp