Solide progression de la rentabilité pour Zehnder en 2019

Zurich (awp) - Zehnder a nettement amélioré sa rentabilité en 2019. L'équipementier de bâtiments en solutions de chauffage et de climatisation proposera le versement d'un dividende de 1 franc par action, contre 0,80 centimes un an plus tôt, a-t-il annoncé mercredi.

Le bénéfice net s'est inscrit en hausse de 31% à 31,9 millions d'euros. Le résultat opérationnel (Ebit) a également inscrit une solide progression de 35% à 42,1 millions. La marge afférente a été également améliorée de 1,3 point de pourcentage, passant de 5,2% en 2018 à 6,5% en 2019.

La rentabilité a progressé beaucoup plus fortement proportionnellement aux ventes. En effet, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 7% à 644,4 millions.

Cette hausse est à mettre sur le compte de l'expansion dans les activités de ventilation (+13% ou 7% en termes organiques) même si les radiateurs ont également inscrit une petite progression (2% ou 1% de manière organique).

Les résultats dépassent les prévisions du consensus AWP. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 30,0 millions et un Ebit de 39,7 millions. Ils avaient néanmoins vu juste pour le dividende, qui était escompté en moyenne à 1,01 franc.

Au sein du conseil d'administration, deux membres ne brigueront pas de nouveau mandat, Thomas Benz et Daniel Frutig. La société informera en temps utile de leur succession.

A l'avenir, Zehnder veut encore améliorer sa rentabilité. L'entreprise vise une marge Ebit de 8% à moyen terme. L'amélioration sera portée par l'augmentation des activités de ventilation, l'optimisation de celles liées aux radiateurs et la vigilance quant aux coûts. Une croissance annuelle moyenne des ventes de 5% est ciblée.

En 2020, le groupe table sur une hausse du chiffre d'affaires et sur une nouvelle amélioration de la rentabilité, indique-t-il sans fournir de plus amples précisions.

ol/ck