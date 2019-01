Zehnder a étoffé ses revenus de 3,4% à 602,3 millions d'euros en 2018

Zurich (awp) - Le fournisseur de matériel d'aération et de chauffage Zehnder a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 602,3 millions d'euros, en hausse de 3,4% sur un an. Le groupe argovien indique toutefois vendredi dans son compte-rendu non audité avoir éprouvé des difficultés croissantes sur la seconde moitié de l'année.

La performance s'inscrit en dessous du seuil du couloir établi par les analystes consultés par AWP, qui articulaient dans le pire des cas 605,7 millions d'euros. La croissance reste également en deçà de l'objectif de 5% articulé par la direction pour le moyen terme.

L'Europe demeure de loin le premier débouché de Zehnder, avec des recettes à hauteur de 506,5 millions d'euros (+3%). La croissance de la région Chine et Amérique du Nord s'est enrhumée sur le second semestre, chutant de 10% en première moitié d'année à 5% sur l'ensemble de l'exercice, pour un total de 95,8 millions.

Les activités de ventilation ont gagné en importance au niveau du groupe, s'enrobant de 11%, et représentent désormais 46% du total. Les ventes de radiateurs en revanche se sont érodées de 2%.

Sans s'épancher sur les perspectives pour l'année en cours, Zehnder rappelle avoir agendé la publication de ses résultats complets au 27 février.

jh/buc