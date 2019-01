Zehnder a étoffé ses revenus en 2018

Zurich (awp) - Le fournisseur de matériel d'aération et de chauffage Zehnder a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 602,3 millions d'euros, en hausse de 3,4% sur un an mais en deçà des attentes du marché. Le groupe argovien indique toutefois vendredi dans son compte-rendu non audité avoir éprouvé des difficultés croissantes sur la seconde moitié de l'année.

La performance s'inscrit en dessous du seuil du couloir établi par les analystes consultés par AWP, qui articulaient dans le pire des cas 605,7 millions d'euros. La croissance reste également en deçà de l'objectif de 5% articulé par la direction à moyen terme.

L'Europe demeure de loin le premier débouché de Zehnder, avec des recettes de 506,5 millions d'euros (+3%). La croissance de la région Chine et Amérique du Nord s'est enrhumée sur le second semestre, chutant de 10% en première moitié d'année à 5% sur l'ensemble de l'exercice, pour un total de 95,8 millions.

Les activités de ventilation ont gagné en importance au niveau du groupe, s'enrobant de 11%, et représentent désormais 46% du total. Les ventes de radiateurs en revanche se sont érodées de 2%.

Pour l'année en cours, le directeur financier René Grieder a indiqué à AWP tabler sur une persistance des difficultés ayant émaillé le second semestre 2018, énumérant l'évolution du marché immobilier chinois, la guerre commerciale, la saga du Brexit ou encore des taux de vacance élevés en Suisse.

Le responsable des cordons de la bourse a aussi laissé entendre que la performance opérationnelle s'était améliorée au second semestre.

Brasser de l'air rapporte

La ventilation a une nouvelle fois assuré l'essentiel de la progression des recettes de Zehnder, note Vontobel dans un commentaire, sans cacher toutefois sa déception à la lecture de la performance d'ensemble. La banque privée rappelle que la Chine a bridé l'évolution des ventes sur la seconde moitié d'année, après avoir constitué un moteur de croissance sur la première.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) patientera jusqu'au 27 février et la publication des résultats détaillés pour se forger une idée plus précise de la situation du groupe, mais n'estime pour l'heure pas nécessaire de procéder à des ajustements de sa modélisation. L'entreprise a encore du chemin à parcourir pour atteindre son objectif de rentabilité à moyen terme, mais sa concrétisation libérerait un potentiel non négligeable en matière de bénéfice.

A 11h33, la nominative Zehnder cédait 0,6% à 34,50 francs suisses.

jh/buc/al