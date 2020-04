Standard Chartered veut bannir Zoom et Hangout

Le message, envoyé la semaine dernière par le directeur général Bill Winters à ses managers, mettait également en garde contre l'utilisation de la plateforme Google Hangouts d'Alphabet pour les réunions à distance. Aucun des deux services n'offre le niveau de cryptage des conversations que proposent des concurrents comme Webex de Cisco, Teams de Microsoft ou Blue Jeans Network, selon des experts du secteur.

Une porte-parole de Standard Chartered a refusé de commenter une requête de Reuters sur le mémo. Elle a déclaré que la cybersécurité reste une priorité absolue et que le personnel peut utiliser plusieurs outils autorisés pour les audioconférences et les vidéoconférences. La banque basée à Londres a pris des distances vis-à-vis de Zoom après que des intrus aient exposé des failles de sécurité en faisant irruption dans les chats vidéo, en insérant des images obscènes dans les présentations ou en lançant des insultes raciales aux participants. Ces incidents de "zoombombing" ont eu un gros rententissement, car des hordes d'hommes d'affaires, d'étudiants, de familles et d'amis ont afflué vers le service pour rester en contact tout en s'isolant pendant la pandémie.

zb_graphique_de_cours

En mars, Zoom Video comptait environ 200 millions d'utilisateurs, contre 10 millions à la fin de l'année dernière. Les banques sont particulièrement préoccupées par la cybersécurité en raison des réglementations qui peuvent les pénaliser pour avoir exposé des informations sur leurs clients, même par inadvertance. Le personnel de Standard Chartered utilise principalement Blue Jeans, ont déclaré deux employés qui n'étaient pas autorisés à s'exprimer sur le sujet. En bannissant Zoom Video, la banque rejoint d'autres acteurs, allant du SpaceX d'Elon Musk au système scolaire public de New York, en passant par les gouvernements de Taïwan et d'Allemagne.

Dans une déclaration, Zoom a indiqué que de nombreux clients internationaux, dont des sociétés financières, des entreprises de télécommunications, des universités et des agences gouvernementales, avaient effectué des "examens de sécurité exhaustifs" de sa technologie et l'avaient retenue. Fondée et dirigée par l'ancien directeur de Cisco Eric Yuan, Zoom a fait appel la semaine dernière à l'ancien chef de la sécurité de Facebook Inc Alex Stamos en tant que conseiller en matière de sécurité et de protection de la vie privée afin de corriger les défauts de son logiciel.