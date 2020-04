Zoom Video Communications : un actionnaire poursuit l'entreprise

Michael Drieu, un actionnaire de la société, a évoqué, à l'appui de sa demande, des manquements de la société à ses obligations de protection de la vie privée. Cela a provoqué, estime-t-il, une chute de l'action de près d'un tiers depuis les pics de mars.

zb_graphique_de_cours

La semaine dernière, le directeur général de Zoom, Eric Yuan, s'est excusé auprès des utilisateurs, en expliquant que sa société avait failli au niveau de la sécurité et de la protection de la vie privée, mais que des mesures correctrices énergiques ont été adoptées. Zoom a été confronté à un engouement inédit à cause du télétravail qui s'est multiplié un peu partout dans le monde, à cause du coronavirus. Mais plusieurs entreprises et institutions ont fait machine arrière depuis, face aux failles du système. SpaceX a par exemple interdit à ses employés d'utiliser le service. Le gouvernement taïwanais a même banni Zoom des outils disponibles pour ses agences officielles.

La plainte a été déposée auprès d'un tribunal de district en Californie.