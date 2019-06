zooplus AG : Retournement baissier de court terme en prévision 25/06/2019 | 09:14 vente En cours

Cours d'entrée : 120.2€ | Objectif : 100€ | Stop : 130€ | Potentiel : 16.81% La configuration technique de l'action zooplus AG laisse entrevoir une correction technique à court terme. Le timing apparaît opportun pour mettre à profit un probable repli des cours.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 100 €. Graphique ZOOPLUS AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 49% à l'horizon 2021.

Le titre est valorisé sur 2019 à 0.53 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Points faibles Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 132.2 EUR.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.

Données financières (€) CA 2019 1 555 M EBIT 2019 -6,70 M Résultat net 2019 -6,99 M Trésorerie 2019 36,3 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 169,86 VE / CA 2019 0,52x VE / CA 2020 0,45x Capitalisation 837 M Prochain événement sur ZOOPLUS AG 18/07/19 Premier semestre 2019 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 108 € Ecart / Objectif Moyen -8,3% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Cornelius Patt Chief Executive Officer Christian Robert Stahl Chairman-Supervisory Board Andreas Grandinger Chief Financial Officer Norbert Stoeck Member-Supervisory Board Moritz Greve Vice Chairman-Supervisory Board