Ulrich Ebensperger Analyste financier Des niveaux de prix intéressants Stratégie du 22/08/2018 | 09:36 achat En cours

Cours d'entrée : 142.9€ | Objectif : 175€ | Stop : 131.8€ | Potentiel : 22.46% zooplus AG évolue à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires vers 131.8 EUR conférant un bon timing à l'ouverture de positions haussières.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 131.8 EUR en données hebdomadaires.

D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Thomson Reuters, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.68 pour l'année 2018.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Avec un PER attendu à 575.21 et 107.42 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sous-secteur Commerce en ligne et services d'enchères Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ZOOPLUS AG -10.45% 1 113 ALIBABA GROUP HOLDING 3.18% 461 429 JD.COM -20.81% 47 068 EBAY -9.86% 34 169 MERCADOLIBRE 1.62% 14 503 SHOPIFY INC (US) 32.12% 14 200 RAKUTEN INC -27.59% 9 826 USS CO., LTD. -16.69% 5 595 TRADE DESK INC 182.16% 5 538 ROCKET INTERNET SE 41.16% 5 330 MERCARI INC --.--% 4 666

Données financières (€) CA 2018 1 372 M EBIT 2018 2,93 M Résultat net 2018 1,51 M Trésorerie 2018 32,8 M Rendement 2018 - PER 2018 575,21 PER 2019 107,42 VE / CA 2018 0,68x VE / CA 2019 0,56x Capitalisation 961 M Notations Surperformance© Aide Notes Fondamentales Notation globale Note Trading Note Investissement Croissance Valorisation Situation Financière Rentabilité Qualité des publications Visibilité PER Potentiel Rendement - Consensus Révision BNA 7 jours Révision BNA 4 mois Révision BNA 1 an Révision CA 4 mois Révision CA 1 an Notes Techniques Timing Court Terme Timing Moyen Terme Timing Long Terme RSI Ecart Bollinger Volumes Anormaux Graphique ZOOPLUS AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine