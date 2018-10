Zscaler : Plusieurs leaders d’opinion rejoignent Zscaler à l’occasion du Zenith Live Europe, pour discuter de l’avenir numérique cloud sécurisé

La conférence dédiée aux utilisateurs de Zscaler fera intervenir des leaders de la transformation cloud, issus de géants du secteur tels que Microsoft, Siemens, LVMH et Carlsberg Group

Zscaler, Inc. (NASDAQ : ZS), leader en sécurité cloud, a annoncé aujourd’hui le Zenith Live Europe, congrès européen inaugural dédié aux utilisateurs de Zscaler, qui aura lieu à l’hôtel Sofitel de Londres Heathrow, du 21 au 23 octobre 2018.

Zenith Live a été créé pour fournir aux clients, partenaires et leaders d’opinion du secteur de Zscaler un forum de discussion sur les possibilités d’un avenir numérique cloud sécurisé. Le congrès offrira des sessions interactives destinées aux directeurs de l’expérience client, aux architectes et spécialistes des réseaux et de la sécurité, ainsi qu’aux professionnels d’exploitation, qui fourniront des renseignements et un perfectionnement des compétences à ceux qui dirigent la transformation informatique des entreprises. Parallèlement à des sessions et à des présentations générales, le congrès comprend une formation de certification et près de deux douzaines de sessions de groupe couvrant la transformation du réseau, la transformation des applications, et la transformation de la sécurité.

Plusieurs leaders du secteur issus d’organisations mondiales telles que Microsoft, Orange Business Services, Boehringer Ingelheim, Mondi Group et thyssenkrupp, partageront des renseignements, des avancées et des bonnes pratiques concernant la transformation sécurisée du cloud, dans le cadre de présentations et de sessions générales.

Le programme complet de la conférence est disponible sur https://zenithlive.zscaler.com/page/1359644/agenda.

Les rediffusions des présentations seront disponibles sur le site Web du Zenith Live dans les 24 heures après la fin de chaque événement. Rendez-vous sur https://zenithlive.zscaler.com/.

À propos de Zscaler

Zscaler (Nasdaq : ZS) permet aux principales organisations mondiales de transformer de manière sécurisée leurs réseaux et leurs applications pour un monde axé prioritairement sur le mobile et le cloud. Ses services phares, Zscaler Internet Access™ et Zscaler Private Access™, créent des connexions rapides et sécurisées entre les utilisateurs et les applications, quels que soient l’appareil, la localisation ou le réseau. Les services de Zscaler sont assurés à 100 % dans le cloud, et offrent la simplicité, la sécurité accrue et l’expérience utilisateur améliorée que les appareils traditionnels ou solutions hybrides ne sont pas en mesure d’égaler. Utilisée dans plus de 185 pays, Zscaler exploite une plateforme de sécurité cloud distribuée et partagée, qui protège des milliers de clients contre les cyberattaques et les pertes de données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zscaler.com, ou suivez-nous sur Twitter @zscaler.

Zscaler, Zscaler Internet Access, et Zscaler Private Access sont des marques de commerce de Zscaler, Inc. aux États-Unis ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181017005786/fr/