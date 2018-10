Zscaler : développe son service Cloud DLP en ajoutant une correspondance des données exacte intégrée pour les ensembles de données massives couvrant les utilisateurs à l'échelle mondiale

Combine inspection SSL native et politiques granulaires pour empêcher l'exfiltration de données , afin d'offrir une protection sur Internet et hors Internet

Zenith Live Europe – Zscaler, Inc. (NASDAQ : ZS), leader en sécurité cloud, a annoncé aujourd'hui la fonctionnalité intégrée Exact Data Match (EDM) dotée d'une inspection SSL native, dans le cadre de son service avancé de Prévention des pertes de données dans le cloud (Data Loss Prevention, DLP). La capacité intégrée EDM étend la plateforme cloud Zscaler™ pour se protéger contre la perte d'informations sensibles pour tous les utilisateurs et toutes les agences, grâce à davantage de précision, tout en réduisant à un niveau proche de zéro le nombre de faux positifs. Ce service est fourni dans le cloud Zscaler, offrant une capacité d'un milliard de points de données par client au sein de 100 centres de données à l'échelle mondiale.

Les dispositifs DLP traditionnels installés dans les centres de données sont à la fois coûteux et intensifs en ressources, et leur protection peut s'avérer médiocre, échouant souvent à alerter l'organisation avant la corruption des données. L'EDM intégré de Zscaler doté d'une inspection SSL native bloque les informations sensibles avant qu'elles ne quittent le réseau. Au premier semestre 2018, la plateforme cloud Zscaler a bloqué chaque jour en moyenne 800 000 transactions chiffrées SSL contenant des menaces avancées. L'EDM Zscaler doté d'une inspection SSL native et d'une application des politiques permet de sécuriser l'ensemble du trafic lié aux applications et aux utilisateurs, en fournissant une sécurité accrue ainsi qu'un avantage commercial.

« Les organisations informatiques ont besoin d'une meilleure visibilité sur les risques potentiels de fuite de données, grâce à un contrôle granulaire et à des résultats exploitables », a déclaré Steve House, vice-président de la gestion des produits chez Zscaler. « Grâce à l'ajout d'EDM, nos clients peuvent en temps réel identifier plus précisément et protéger les informations sensibles susceptibles de quitter leur réseau — en conservant les bons éléments, et en maintenant à l'écart les éléments négatifs. »

Inspection intégrée et application :

L'inspection intégrée et l'application sont essentielles pour agir rapidement afin de bloquer la fuite des données de l'organisation, sans affecter l'expérience utilisateur. Grâce à la DLP Zscaler, l'EDM fournit une inspection intégrée de l'ensemble du trafic du réseau, indépendamment du fait que les utilisateurs soient connectés ou non au réseau, ce qui augmente l'exactitude des incidents de perte et élimine quasiment tous les faux positifs. L'EDM doté d'une inspection SSL native et d'une application des politiques permet de sécuriser l'ensemble du trafic lié aux applications et aux utilisateurs, en fournissant une sécurité accrue ainsi qu'une plus grande visibilité.

Capacité du cloud Zscaler :

Grâce à l'évolutivité du cloud Zscaler, les clients peuvent prendre les empreintes et faire correspondre jusqu'à un milliard de données à tout moment. Nous pensons que les autres solutions sont limitées par des contraintes de performance, en raison de la nature intensive en ressources de la technologie.

Contrôle des politiques granulaires :

Grâce à l'EDM et à des politiques hautement personnalisables, Zscaler Cloud DLP peut détecter et arrêter le transfert d'une correspondance exacte dans un dossier particulier vers des parties ou services non autorisés. Cette technique élimine les faux positifs, et améliore par conséquent la posture de sécurité et la productivité des administrateurs.

Disponibilité :

La fonctionnalité d'EDM devrait être disponible sur la plateforme de sécurité cloud Zscaler™ à l'automne 2018.

Découvrez l'EDM de Zscaler au Zenith Live Europe :

Zscaler Cloud DLP dotée de l'EDM intégré sera présentée lors de la conférence des utilisateurs Zscaler, au Zenith Live Europe, qui aura lieu à l'hôtel Sofitel de Londres Heathrow, du 21 au 23 octobre 2018. Pour en savoir plus sur l'événement Zenith Live Europe, rendez-vous sur https://zenithlive.zscaler.com/.

