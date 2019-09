Zscaler : étend Edge Compute, qui est désormais opérationnel dans plus de 150 centres de données

Le leader de la sécurité dans le cloud fournit aux entreprises la connexion la plus courte vers les applications, quel que soit leur lieu d’accès

Zscaler, Inc., le leader en matière de sécurité dans le cloud, a annoncé aujourd’hui que la plateforme Zscaler™ était désormais opérationnelle dans plus de 150 centres de données, dont le plus récent, ouvert par la Société à Val-de-Reuil, en Normandie, en France. L’expansion s’inscrit dans le cadre de la mission actuelle de la Société, consistant à fournir aux utilisateurs professionnels un accès rapide, sécurisé et fiable aux applications et aux services, quelle que soit leur localisation. Les entreprises peuvent dès lors accélérer de manière sécurisée leur adoption du cloud.

Basée sur l’architecture cloud partagée de Zscaler, la plateforme Zscaler regroupe des services de passerelle Internet sécurisée, une sandbox cloud, un pare-feu cloud nouvelle génération, la prévention des pertes de données, le déchiffrement SSL, le contrôle de la bande passante, etc., avec le reporting et une gestion simplifiée des stratégies. Elle est désormais déployée dans plus de 150 centres de données sur six continents, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à Internet et aux services cloud en toute sécurité depuis n’importe quel périphérique, n’importe quel lieu d’accès et sur n’importe quel réseau.

« L’empreinte physique et le contrôle de bout en bout du réseau, de l’infrastructure et de la base de code de notre cloud mondial sont essentiels pour garantir la disponibilité, la sécurité et les performances à grande échelle, des clients qui se convertissent au cloud », a déclaré Amit Sinha, directeur des technologies, chez Zscaler, et président des R&D, Opérations et Service clientèle. « En élaborant l’architecture du cloud Zscaler, nous avons placé les calculs à la périphérie (dans chaque point de présence [POP]) afin d’assurer une latence minimale entre l’utilisateur et l’application. »

Le déploiement mondial du cloud Zscaler signifie que les utilisateurs disposent de la connexion la plus courte pour accéder aux applications sensibles. Zscaler s’allie à des centaines de fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et prestataires de services cloud sur les principaux marchés Internet du monde entier pour des performances et une fiabilité élevées.

« Si une menace est détectée à un endroit donné, les clients sont partout protégés en quelques secondes. Chaque fois qu’une nouvelle menace est identifiée dans l’une des plus de 70 milliards de demandes traitées quotidiennement par le cloud Zscaler, elle est bloquée pour tous les utilisateurs de Zscaler, partout dans le monde », a poursuivi M. Sinha.

Principaux avantages :

Mise à échelle extensible : Le cloud global de Zscaler s’adapte de manière extensible pour répondre aux besoins changeants en bande passante. Le cloud peut offrir des services intensifs en calcul, tels que le déchiffrement SSL à l’échelle et à chaque POP, ce qui améliore l’expérience utilisateur sans compromettre la sécurité.

Effet cloud : Chaque nouvelle menace découverte par la Cloud Sandbox de Zscaler est instantanément bloquée pour tous les utilisateurs du cloud Zscaler.

Expérience utilisateur rapide : Les utilisateurs se connectent directement au centre de données Zscaler le plus proche (parmi les plus de 150 déployés dans le monde), en empruntant la connexion la plus courte vers l’application ou la destination Internet.

Visibilité et reporting : Le portail d’administration Zscaler offre une visibilité sur l’ensemble du trafic, des utilisateurs et des périphériques de l’entreprise.

Sécurité identique sur et hors réseau : Les stratégies suivent les utilisateurs. La protection est donc identique, quel que soit le lieu d’accès.

À propos de Zscaler

Zscaler (NASDAQ : ZS) permet aux principales organisations mondiales de transformer de manière sécurisée leurs réseaux et leurs applications pour un monde axé prioritairement sur le mobile et le cloud. Ses services phares, Zscaler Internet Access™ et Zscaler Private Access™, créent des connexions rapides et sécurisées entre les utilisateurs et les applications, quels que soient le périphérique, le lieu d’accès ou le réseau. Les services de Zscaler sont assurés à 100 % dans le cloud, et offrent la simplicité, la sécurité accrue et l’expérience utilisateur améliorée, que les appareils traditionnels ne sont pas en mesure d’égaler. Utilisée dans plus de 185 pays, Zscaler exploite une plateforme de sécurité cloud distribuée et partagée, protégeant des milliers de clients contre les cyberattaques et les pertes de données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zscaler.com, ou suivez-nous sur Twitter @zscaler.

Zscaler™, Zscaler Internet Access™, et Zscaler Private Access™, ZIA™ et ZPA™ sont soit (i) des marques déposées ou des marques de service, soit (ii) des marques commerciales ou des marques de service de Zscaler, Inc. aux États-Unis ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

