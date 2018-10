ZTE : La justice américaine place ZTE sous contrôle jusqu'en 2022

Données financières (CNY) CA 2018 101 Mrd EBIT 2018 4 509 M Résultat net 2018 -4 988 M Trésorerie 2018 13 759 M Rendement 2018 0,37% PER 2018 - PER 2019 15,41 VE / CA 2018 0,58x VE / CA 2019 0,49x Capitalisation 72 044 M Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 22,3 CNY Ecart / Objectif Moyen 22% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ziyang Xu Chief Executive Officer & Executive Director Da Xiong Xie Chairman-Supervisory Board Zixue Li Chairman Li Ying Chief Financial Officer & Executive Vice President Hui Jun Xu Chief Technology Officer & Executive VP Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ZTE CORPORATION 10 490 CISCO SYSTEMS 28.30% 224 041 QUALCOMM 13.46% 107 759 ERICSSON 47.86% 29 477 MOTOROLA SOLUTIONS 40.35% 20 587 HARRIS CORPORATION 19.37% 19 800