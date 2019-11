Résultats semestriels en hausse pour Züblin

Zurich (awp) - La société immobilière Züblin a bouclé les six premiers mois de son exercice décalé 2019/20 (avril à septembre) en nette hausse. Les revenus locatifs ont progressé de plus de 15% en rythme annuel et le bénéfice a plus que doublé, grâce notamment à des mesures d'économies.

Le produit des loyers s'est établi à 4,7 millions de francs suisses, 15,5% de plus qu'un an plus tôt, indique l'entreprise zurichoise mercredi dans un communiqué. La revalorisation des immeubles du portefeuille s'est inscrite à 3 millions, contre 1 million au premier semestre 2018/19.

Ajusté des revalorisations, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de plus de moitié à 2,7 millions de francs suisses, à la faveur d'économies réalisées dans les dépenses de personnel et du conseil d'administration, ramené à trois membres. Le résultat semestriel a quant à lui plus que doublé, à 4,4 millions.

Au 30 septembre, la valeur de bilan du portefeuille immobilier se montait à 220,3 millions de francs suisses, soit 19,4 millions de mieux qu'au bouclement du dernier exercice, fin mars.

Au chapitre des perspectives, la direction de Züblin ne s'aventure pas sur le terrain des objectifs chiffrés pour la deuxième moitié de l'exercice, mais affiche son intention de poursuivre sa croissance en réalisant de nouvelles acquisitions immobilières et en procédant à des économies supplémentaires.

buc/ol