La ZKB débauche la patronne de Swisscard pour sa banque privée

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a annoncé jeudi soir la nomination à la tête de sa division de banque privée de Florence Schnydrig Moser, qui dirige actuellement l'émetteur de cartes de crédit Swisscard, détenu par Credit Suisse et American Express.

La dirigeante succédera au 1er mai 2021 à Christoph Weber, qui a décidé de "se consacrer à de nouveaux projets hors de la banque", après plus de 30 années de bons et loyaux services, dont une douzaine à la direction.

Elle sera également la première femme à intégrer la direction générale de la ZKB, au plus tard début janvier "afin d'assurer une transition sans heurts", assure l'établissement cantonal dans son communiqué.

Mme Schnydrig a débuté sa carrière dans le domaine bancaire auprès de Credit Suisse en 2000, pour qui elle a exercé différentes fonctions notamment à Zurich, en Australie et à Hong Kong. En tant que responsable produits, investissement et marketing, elle a siégé à la direction de l'entité suisse de la banque aux deux voiles, et a repris en 2018 la tête de Swisscard.

De son côté, l'émetteur de cartes de crédit basé à Horgen, sur les rives du lac de Zurich, a annoncé dans un communiqué distinct que jusqu'à la résolution de la succession de Mme Schnydrig, la direction de l'entreprise sera assumée à titre intérimaire par son directeur financier (CFO) Wilhelm Rohde, en plus de ses attributions actuelles.

buc/rp