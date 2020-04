La ZKB vend les activités LPP de Swisscanto à PFS Pension Fund Services

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a cédé les activités de gestion de prévoyance professionnelle (LLP) de sa filiale Swisscanto à PFS Pension Fund Services. Dans le même temps, elle prend une participation de 20% dans l'acquéreur.

La transaction devrait être achevée d'ici juin 2020, selon le communiqué paru mardi. Aucun détail financier n'a filtré.

L'opération va créer l'un des plus grands fournisseurs de services de gestion de fonds de pension en Suisse, d'après l'institution zurichoise. Elle permettra de réaliser "des économies d'échelle" et de fonder un prestataire avec 60 caisses de pension regroupant plus de 65'000 bénéficiaires pour des avoirs à hauteur de 15 milliards de francs suisses.

Les 35 employés de l'administration LLP de Swisscanto seront repris par PFS. Le directeur Reto Siegrist rejoint le comité directeur de l'entreprise de Glattbrugg.

ck/rp