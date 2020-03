Zug Estate, dopé aux ventes d'appartements en 2019, choie ses actionnaires

Zurich (awp) - Au terme d'une année faste sur le plan des ventes de propriétés par étage, la société immobilière Zug Estates prévoit d'étoffer la rémunération de ses actionnaires. En plus d'un dividende ordinaire agrémenté de trois francs suisses à 31 francs suisses par action, le conseil d'administration du groupe zougois offrira un pécule additionnel de 13 francs suisses par titre.

La rémunération exceptionnelle représente une contribution pour la cession de propriétés dans la tour Aglaya, pour un peu plus de 40 millions de francs suisses, précise le compte-rendu annuel diffusé jeudi.

Les recettes opérationnelles ont bondi de 70% à 120,4 millions de francs suisses, tandis que les dépenses ont été multipliées par plus de deux à 66,9 millions. Le produit des cessions de propriétés, inexistant en 2018, s'est établi à près de 100 millions.

Le produit des immeubles a progressé de 7,4% à 54,5 millions de francs suisses. Hors effets de revalorisation et effets non récurrents, le gain net s'est enrobé de près de 10% à 31,4 millions. Les nombreux facteurs ecxeptionnels ont catapulté le bénéfice net de plus de 95% à 76,0 millions.

La performance ajustée correspond peu ou prou aux prévisions des analystes consultés par AWP, qui articulaient en moyenne un produit des immeubles de 54,9 millions et un bénéfice net de 33,6 millions. L'impact positif des effets non récurrents par contre avait été largement sous-évalué. La rémunération ordinaire des actionnaires était attendue autour de 30 francs suisses.

La direction anticipe pour l'année en cours une accélération non chiffrée des revenus locatifs. Les recettes opérationnelles devraient à nouveau profiter de la mise en vente d'une seconde tranche du projet Aglaya.

