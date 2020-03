Zug Estates: CS augmente le rating de crédit à "Mid BBB", "stable"

Zurich (awp) - Les experts de Credit Suisse ont revu leur note pour Zug Estates après la publication des résultats 2019. La note a été relevée d'un cran à "Mid BBB" de "Low BBB" et la perspective reste à "stable".

Les analystes ont justifié le changement par la valeur plus élevée et de haute qualité du portefeuille d'immeubles de l'entreprise ainsi que par des chiffres clés pour le crédit durablement solides. Ils garderont un oeil sur la volonté de la société de se focaliser sur les actionnaires avec la promesse de dividendes extraordinaires en 2020 et en 2021.

ra/tt/rp