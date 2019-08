Zug Estates signe un accord avec la ville de Zoug pour le projet "Metalli"

Zurich (awp) - La société immobilière Zug Estates et la ville de Zoug ont signé un accord de planification urbaine pour le projet "Metalli" dans le centre de la commune. Il garantit un processus par étapes et régit notamment la densité urbaine, la hauteur des immeubles, les usages, les espaces publics et la mobilité.

L'objectif est de "redessiner la zone pour créer plus d'espace de vie, de travail et de loisirs", précise le document publié jeudi par l'entreprise. Le quartier comprend 50 boutiques, bureaux et zones résidentielles auxquels s'ajoutent deux hôtels, ainsi que d'autres espaces détenus en majorité par Zug Estates.

"Les points de vue et les besoins de la population doivent être pris en compte dans le développement dès le début". Le projet est exposé dans le quartier Metalli du 22 août au 7 septembre. Les avis seront pris en compte par les équipes de planification.

Les premières activités de construction ne débuteront pas avant 2023.

ck/al