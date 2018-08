Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Zumiez a relevé sa cible de bénéfice par action du deuxième trimestre, désormais attendu entre 13 et 14 cents. La précédente guidance était de 4 à 9 cents par titre. Au mois de juillet, l'équipementier sportif a fait état d'une hausse de 23% de ses ventes, à 83 millions de dollars. En données comparables, elles ont progressé de 9,1% après +2,7% en juin et +5,1% un an plus tôt.