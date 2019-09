ZUMIEZ : relève ses perspectives annuelles après un solide deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Zumiez a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice dilué par action de 36 cents contre 17 cents un an plus tôt. Il ressort supérieur aux consensus Zacks de 19 cents par action. Quant au chiffre d’affaires, il a progressé de 4,3% pour s’établir à 228,43 millions de dollars, ce qui est également supérieur au consensus. Le distributeur d'articles de confection a ainsi relevé ses objectifs annuels. Le bénéfice dilué par action devrait maintenant se situer entre 2,10 et 2,20 dollars, en hausse par rapport aux prévisions antérieures de 1,84 à 1,94 dollar.Et le chiffre d'affaires comparable devrait maintenant progresser de 2% à 4%.