Zuora : accompagne la transformation numérique de Saint-Gobain, entreprise comptant plus de 350 ans d'expérience, en lançant de nouveaux services publics basés sur la consommation

Zuora, Inc., (NYSE : ZUO), le principal fournisseur de plateformes de gestion d’abonnements dans le cloud, a annoncé aujourd’hui que Saint-Gobain, l'un des plus grands fabricants de matériaux de construction au monde, a utilisé la plateforme centrale Zuora® pour lancer Temperly, sa première offre par abonnement et une solution globale de distribution de chauffage et d’eau. Avec le lancement de Temperly, Zuora aide Saint-Gobain à pénétrer dans le secteur des bâtiments intelligents et à fournir à ses clients des services individualisés basés sur la consommation.

Les fabricants industriels entrent dans une nouvelle ère, l’industrie 4.0, moins axée sur les produits manufacturés que sur l’interconnexion des processus de production, de logistique et de service. Selon le Guide semestriel des dépenses de l'Internet des Objets (IdO) d'IDC, les dépenses IdO à l’échelle mondiale dépasseront la barre du billion de dollars en 2022 - et nous assistons déjà à une expansion importante du marché : en 2018, l'IdO a enregistré une croissance sectorielle de 22 % selon le Subscription Economy Index (Indice économique basé sur le modèle d’abonnement). Mais si la transition vers les revenus récurrents est une évolution nécessaire, l’Enquête de PwC sur la monétisation de l'Internet des Objets a constaté que seulement 14 % des fabricants déclarent avoir déjà créé des stratégies IdO de mise sur le marché.

Selon Jean-François Pinard, directeur des nouveaux produits et services de DSC, chez Saint-Gobain : « Au cours de la longue histoire de notre société, nous n’avions jamais rien fait de mieux que Temperly, que ce soit sur le plan technique, commercial ou culturel. Nous avions donc besoin d’une plateforme agile pour accélérer le lancement de notre modèle commercial récurrent. Choisir Zuora était un choix évident pour créer une application de facturation maison. »

L’adoption par Saint-Gobain du modèle par abonnement constituait une réponse stratégique proactive à l'évolution des pressions du marché et de la réglementation. Parmi leurs clients DSC (l'unité commerciale de distribution du chauffage sanitaire de Saint-Gobain) figuraient des ingénieurs en chauffage, des plombiers et des installateurs qui ressentaient la douleur des nouvelles conditions réglementaires exigeant que les appartements soient équipés d'appareils permettant aux occupants de payer pour leur utilisation. Bien sûr, les résidents de copropriétés préféraient ne payer que pour l’énergie consommée, par opposition aux frais fixes fondés sur des mesures de surface, mais collecter et facturer leur utilisation constituait un défi.

Saint-Gobain DSC a développé Temperly pour aider ses clients professionnels à collecter, mesurer et calculer la consommation de services publics afin que la société puisse fidéliser ses propres clients, au lieu de les perdre au profit de prestataires de services spécialisés. Le lancement de ce projet pilote a constitué, pour Saint-Gobain, une étape numérique charnière. Pour réussir, DSC ne pouvait pas compter sur l’adaptation d’outils internes pour la gestion des abonnements. Ils avaient besoin d'une plateforme spécialement conçue pour gérer la complexité des abonnements.

DSC s'appuie sur Zuora pour gérer la facturation et les abonnements avec un maximum d’efficacité. Étant donné que Zuora offre agilité et rapidité, DSC peut désormais fermer ses comptes plus rapidement et créer des devis plus rapidement et avec moins de ressources.

L'objectif principal de Temperly, au-delà du nombre et de la portée des nouveaux clients, était de fournir une valeur ajoutée aux 80 000 clients professionnels actifs de DSC. Comme l’a souligné M. Pinard, « Les avantages de Temperly sont indirects, mais essentiels. En aidant nos clients professionnels, nous ajoutons une valeur incalculable et approfondissons leur relation avec la marque DSC. »

