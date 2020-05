Zuora : permet à la plus grosse entreprise automobile suisse de lancer son service de mobilité, en moins de deux mois

Clyde, le programme pilote de mobilité par abonnement, d’AMAG dépasse de 50 % son objectif d’abonnés, sur la plateforme Zuora

Zuora, Inc., (NYSE : ZUO) le principal fournisseur de plateforme de gestion des abonnements, basée dans le cloud, a annoncé aujourd’hui que Clyde, alimenté par la plateforme centrale Zuora®, avait dépassé de 50 % ses objectifs d’abonnés, dans son récent programme pilote d’abonnements de mobilité. Clyde est la branche des abonnements d’AMAG Group AG, la plus grande société de concessions et de crédit-bail automobiles de Suisse.

Une étude récente menée par Cox Automotive, le propriétaire de Kelley Blue Book et d’Autotrader.com, a révélé que 45 % de la génération du millénaire (génération Y) ne considéraient pas la propriété de véhicules comme un besoin. Et les chiffres pour la génération Z étaient encore plus élevés, à hauteur de 55 %. Les consommateurs ont certes encore besoin de se rendre d’un point A à un point B, mais ils sont de moins en moins enclins à posséder des voitures, découragés par les frais et le manque de souplesse du paradigme de la propriété traditionnelle.

L’AMAG Group a reconnu cette tendance dès 2016 et a commencé à planifier le lancement d’un service par abonnement. À cette date, les seules alternatives à la propriété de véhicule sur le marché suisse étaient les locations à court terme particulièrement coûteuses, et les crédits-bails rigides sur trois ou quatre ans. Il existait donc un besoin non satisfait pour les consommateurs. C’est pourquoi l’AMAG Group a lancé Clyde.

Cependant, pour lancer son programme pilote d’abonnements, Clyde devait résoudre la difficulté de modifier son infrastructure informatique traditionnelle afin de prendre en charge la complexité des abonnements. Clyde avait donc besoin d’un partenaire externe ayant l’expertise et la capacité requises pour l’aider à soutenir ce changement dans un environnement de démarrage, autrement dit, pour bâtir, mesurer et apprendre rapidement.

« Nous avions les voitures. Nous avions les processus de services. Nous avions l’expérience du financement. Et nous connaissions assez bien l’activité de location », commente Remo Girard, directeur du département Technologie et produits, chez Clyde (partie intégrante de l’AMAG Innovation and Venture LAB). « Nous avions juste besoin de Zuora pour réunir tous nos points forts sur une plateforme unique. »

L’objectif de Clyde était de fournir un abonnement unique avec plusieurs produits : non seulement des voitures, mais aussi des vélos, des scooters, des transports publics, des sièges auto pour enfants, et des porte-vélos. Ils avaient également besoin de pouvoir suspendre ou annuler des abonnements avec un minimum de tracas.

Zuora a permis à Clyde de mettre en place son service d’abonnement en huit semaines seulement. Et Zuora a fourni de nombreuses fonctionnalités dont Clyde avait besoin, telles que le traitement automatisé des factures, dès sa mise en œuvre et sans aucun besoin d’assistance informatique.

Le programme pilote de six mois a été lancé en juin 2019 avec un objectif de 100 abonnés. Avant la fin de l’année, le programme comptait 150 abonnés, dépassant ainsi de 50 % les prévisions. Du fait de la réussite du programme, l’AMAG Group prévoit désormais d’élargir son investissement dans Clyde.

« La réussite du programme pilote a confirmé notre décision de lancer un service d’abonnement », confie M. Girard. « Mais surtout, et grâce à Zuora, nous savons que notre système est prêt à évoluer pour accueillir notre future croissance prévue. »

