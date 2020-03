EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Autres

COVID-19: Zur Rose demande une dérogation pour autoriser la livraison de médicaments en vente libre d'urgence ainsi que contre le rhume et la grippe



23.03.2020 / 11:00





Frauenfeld, le 23 mars 2020



Communiqué de presse

Le coronavirus a un impact considérable sur le quotidien des individus et leur liberté de circulation. Face à cette situation d'urgence sanitaire, la vente en ligne prend une place de plus en plus importante. Néanmoins, la livraison de médicaments en vente libre n'est toujours pas autorisée sans présentation d'une ordonnance médicale. Par conséquent, Zur Rose demande une dérogation, limitée dans le temps, pour la livraison de médicaments non soumis à ordonnance d'urgence ainsi que contre le rhume et la grippe. Les pharmacies en ligne peuvent actuellement contribuer efficacement à la protection de la population et aideraient ainsi à juguler la propagation du coronavirus et à soulager les officines et leurs personnels.

La demande a été soumise aujourd'hui à l'Office fédéral de la santé publique.



L'ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral établit les mesures afin de diminuer le risque de transmission du coronavirus et de lutter contre lui. Les prochaines semaines nous montreront si ces dispositions et le comportement de la population ont permis de ralentir la propagation fulgurante du virus en Suisse. Dans ce contexte, il est impératif de s'assurer que tous les citoyens puissent s'approvisionner en médicaments tout en évitant autant que possible le risque de contamination. Les personnes actuellement en quarantaine ainsi que les personnes vulnérables ont besoin d'avoir accès rapidement aux médicaments, et ce, en toute sécurité et sans lourdeurs administratives. Les pharmacies en ligne telles que Zur Rose s'engagent pour cela.

Autoriser la livraison à domicile de médicaments en vente libre pour mieux protéger la population

Dans ce contexte d'urgence sanitaire, Zur Rose joue un rôle prépondérant en Suisse pour assurer le flux d'approvisionnement de médicaments en continu voulu par la Confédération. Dans un courrier adressé ce jour au Conseil fédéral et à l'Office fédéral de la santé publique (cf. https://zurrosegroup.com/websites/zurrosegroup/French/2059/newsletter.html), Zur Rose demande l'autorisation, pour une durée limitée, de livrer à domicile des médicaments non soumis à ordonnance d'urgence ainsi que contre le rhume et la grippe. Concrètement, Zur Rose demande l'autorisation, pendant la durée de validité de l'ordonnance COVID-19, de livrer à domicile des médicaments en vente libre contre les symptômes du rhume et de la grippe sans présence d'une ordonnance médicale. Il s'agit de médicaments compatibles avec l'automédication contre les céphalées, la fièvre, la diarrhée, le rhume ou encore les nausées. «Il est incompréhensible que des personnes malades puissent se faire livrer leurs courses et leurs médicaments prescrits sur ordonnance, mais qu'elles doivent se rendre en pharmacie pour se procurer des médicaments en vente libre contre le rhume et la grippe. Ces déplacements représentent un risque de contamination pour ces personnes, mais aussi pour le personnel», a déclaré ainsi Walter Oberhänsli, CEO Zur Rose Group et délégué du Conseil d'administration.

Sécurité maximale - soutien pour la mesure de confinement du Conseil fédéral

Zur Rose applique des mesures de sécurité très élevées à ses livraisons de médicaments. Deux pharmaciens vérifient chaque commande avant de valider une livraison. Par ailleurs, l'identification des clients permet d'empêcher des commandes multiples. Ces dispositions sont essentielles afin de respecter les restrictions prescrites par le Conseil fédéral le 18 mars 2020. En conclusion, il est dans l'intérêt général de soulager les pharmacies et les drogueries en autorisant, à titre temporaire, la livraison à domicile de médicaments en vente libre. Cela aiderait l'ensemble de la population, permettrait de protéger le personnel et d'assurer l'approvisionnement de la population, tout en endiguant le virus.

Contact:



Pascale Ineichen, Responsable communication Zur Rose Suisse SA

Ligne directe +41 52 724 08 18 | E-mail media@zurrose.com

