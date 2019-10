Frauenfeld et Zurich, le 29 octobre 2019

Communiqué de presse

Coopération entre Migros et Zur Rose

Zur Rose et Migros ouvrent la première pharmacie shop-in-shop de Suisse romande

Zur Rose et Migros étendent le concept du shop-in-shop, en particulier en Suisse occidentale. Cette entrée sur le marché de Suisse romande se concrétise par l'ouverture d'une pharmacie shop-in-shop dans le supermarché Migros de Crissier, dans le canton de Vaud. D'autres sites sont actuellement à l'étude.

Après le succès rencontré lors de la phase pilote par les trois pharmacies shop-in-shop actuellement présentes dans des filiales Migros de Berne, Bâle et Zurich, Zur Rose et Migros ont décidé d'étendre ce format à la Suisse romande. Fin février 2020, la première pharmacie shop-in-shop de Suisse occidentale ouvrira dans le supermarché Migros de Crissier (VD).

La pharmacie shop-in-shop de Crissier sera elle aussi exploitée sous la marque Zur Rose. Les clients y seront conseillés avec compétence par du personnel spécialisé et y bénéficieront en permanence des mêmes prix bas attractifs que ceux pratiqués par Zur Rose pour la vente par correspondance : en moyenne, les médicaments soumis à ordonnance sont 12 pour cent moins chers que dans les autres pharmacies, tandis que ce chiffre se monte jusqu'à 40 pour cent pour les médicaments en vente libre et les produits de santé.

Les achats d'articles vendus en pharmacie se combinent idéalement avec les courses pour les besoins quotidiens à la Migros et les achats multicanaux sont facilités : les produits peuvent être achetés en ligne et retirés à la pharmacie ou livrés à domicile. Comme dans les autres pharmacies shop-in-shop, les clients peuvent aussi collecter des points Cumulus lors de leurs achats à la pharmacie shop-in-shop de Crissier.

Images

Contact

Zur Rose

Pascale Ineichen, porte-parole

Tél. +41 52 724 08 18 | E-Mail media@zurrose.com

Fédération des coopératives Migros

Tristan Cerf, porte-parole

Tél. +41 58 570 38 38 | E-Mail: media@mgb.ch

Zur Rose Suisse SA

Zur Rose Suisse SA, une filiale de Zur Rose Group AG, est l'une des principales pharmacies de vente par correspondance et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical de Suisse. Avec son modèle commercial, elle offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix et contribue ainsi à la réduction des coûts du système de santé. Elle se distingue en outre par sa volonté de développement constant des services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments et par son positionnement actif en tant que plateforme de santé globale intégrée. La création de valeur ajoutée et l'orientation patient très marquée font de la société un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l'industrie. Plus d'informations sur zurrose.ch et zurrosegroup.com

Migros

Le groupe Migros, dont le chiffre d'affaires a atteint 28.5 milliards de francs en 2018, est la plus grande entreprise de commerce de détail de Suisse et le premier employeur privé du pays, avec plus de 106 000 collaborateurs Migros appartient à plus de 2 millions de membres organisés en dix coopératives régionales actives dans le commerce de détail, le métier de base de Migros. Le groupe englobe par ailleurs 32 entreprises industrielles, plusieurs sociétés vouées au commerce, aux voyages et à la logistique ainsi qu'un établissement bancaire. Migros soutient par choix et conviction des initiatives sociales et culturelles. Son objectif ultime étant l'amélioration de la qualité de vie de ses clients.