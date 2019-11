Zurich (awp) - Zur Rose a rouvert son emprunt 2,5%/2024, en raison d'une forte demande, sous la direction de Credit Suisse et Raiffeisen, avec la cogestion de la Banque cantonale de Zurich. Les conditions:

montant nouveau: 200 mio CHF montant ancien: 180 mio CHF coupon: 2,5% prix d'émission: 100% durée: 5 ans, jusqu'au 21.11.2024 libération: 21.11.2019 yield to mat.: 2,500% swapspread: +306,3 pb No. valeur: 50'501'189 (7) cotations: SIX, dès le 19.11.2019

