Zur Rose : Début d'année 2020 en forte croissance pour le groupe Zur Rose

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Déclaration intermédiaire

Début d'année 2020 en forte croissance pour le groupe Zur Rose



16.04.2020 / 06:45





Communiqué de presse

Début d'année 2020 en forte croissance pour le groupe Zur Rose

- Croissance significative du chiffre d'affaires sur tous les marchés

- Projet de loi promouvant la digitalisation en Allemagne: ordonnance électronique

obligatoire à partir de 2022

- Perspectives d'accélération de la croissance grâce à un emprunt convertible

de CHF 175 millions

Le groupe Zur Rose a poursuivi son rythme de croissance au premier trimestre 2020 avec une progression de 15,9 pour cent de son chiffre d'affaires en monnaie locale. Celui-ci s'établit à CHF 426,6 millions (y compris les ventes medpex[1]). En Allemagne, le groupe a progressé de 15,5 pour cent en monnaie locale avec un chiffre d'affaires de CHF 263,6 millions. En Suisse, en dépit des réductions de prix sur les médicaments, Zur Rose a réussi à augmenter de 14,2 pour cent son chiffre d'affaires, qui s'établit à CHF 151,2 millions. Sur le segment «Europe», qui ne recouvre encore actuellement que l'Espagne et la France, le groupe Zur Rose a progressé de 63,9 pour cent en monnaie locale. Ce segment a contribué au chiffre d'affaires du groupe à hauteur de CHF 12,4 millions.

Progression de la demande pour la vente par correspondance

Depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19, les patients et les clients utilisent plus le canal par correspondance: la demande de médicaments et de produits de santé a nettement augmenté au sein du groupe. En revanche, Zur Rose enregistre actuellement une baisse de la demande au sein de l'unité d'affaires «Médecins» en Suisse: l'ordonnance du Conseil fédéral selon laquelle seuls les interventions et les traitements urgents peuvent être réalisés a entraîné une réduction importante de l'activité de nombreux médecins et cabinets, voire leur mise en chômage partiel.

Allemagne: dès 2022, toutes les prescriptions médicales se feront par voie électronique

Le gouvernement fédéral allemand s'engage sur la voie d'une digitalisation systématique avec l'adoption le 1er avril 2020 d'un projet de loi sur la protection des données des patients. Ce texte prévoit notamment qu'à partir du 1er janvier 2022 les prescriptions médicales seront en principe uniquement établies sous forme électronique. La loi devrait vraisemblablement être adoptée par le Bundestag avant la pause estivale et pourrait alors entrer en vigueur à l'automne 2020 après son approbation par le Bundesrat.

Flexibilité financière pour les initiatives de croissance

Fin mars, Zur Rose a émis avec succès un emprunt convertible d'un montant de CHF 175 millions. Les fonds ainsi obtenus permettront notamment d'accélérer l'introduction de solutions d'ordonnance électronique sur le marché allemand, les initiatives de croissance menées en Europe pour développer la clientèle, ainsi que les investissements dans des plateformes et des partenariats liés à l'écosystème de santé. Ces fonds faciliteront également une réaction rapide et flexible à l'augmentation significative de la demande de vente de médicaments par correspondance constatée depuis le début de la crise liée au Covid-19.

S'agissant des défis importants que représente la pandémie du Covid-19, notre CEO Walter Oberhänsli se déclare «très fier de nos collaboratrices et collaborateurs qui, quotidiennement, dans tout le groupe, vont jusqu'à la limite de leur résistance pour fournir à nos clientes et à nos clients les médicaments nécessaires. Ensemble, les pharmacies de proximité et les pharmacies de vente en ligne font en sorte que les patients, en particulier les patients les plus âgés et souvent polypathologiques, soient le mieux possible protégés contre le coronavirus, que cela soit grâce à la livraison à domicile ou à la vente en ligne.»

Perspectives

Le groupe Zur Rose confirme les perspectives communiquées le 19 mars 2020. Les effets qu'aura la crise liée au Covid-19 sur l'activité ne peuvent pas encore être évalués à l'heure actuelle et ne sont donc pas pris en compte par les perspectives. Dans l'ensemble, compte tenu de la dimension globale de la crise, le groupe s'attend cependant à une acceptation nettement plus rapide de la vente de médicaments par correspondance et des prestations de santé digitales.

Chiffre d'affaires, en millier de CHF (non vérifié) 1.1.-31.3.2020 1.1.-31.3.2019 Variation Groupe Zur Rose, medpex incl. 426 563 382 332 11,6% Groupe Zur Rose, medpex incl., en monnaie locale 15,9% Groupe Zur Rose 364 993 327 058 11,6% Group Zur Rose, en monnaie locale 15,6% Marchés Allemagne, medpex incl. 263 573 241 992 8,9% Allemagne, medpex incl., en monnaie locale 15,5% Allemagne 202 004 186 719 8,2% Allemagne, en monnaie locale 14,7% Suisse 151 247 132 460 14,2% Europe 12 353 7 993 54,5% Europe, en monnaie locale 63,9% Modèles commerciaux B2C, medpex incl. 296 259 272 327 8,8% B2C 234 690 217 054 8,1% Professional Services 118 561 102 125 16,1% Marketplace 12 353 7 993 54,5%

Contact pour les analystes et investisseurs

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 58 810 11 49

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Head of Group Communications

E-mail: media@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

Calendrier financier

23 avril 2020 Assemblée générale

19 août 2020 Rapport semestriel

21 octobre 2020 Q3 Trading Update

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente en ligne d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. De plus, il exploite la place de marché leader dans le sud de l'Europe pour les produits de soins et de santé habituellement vendus en pharmacie. L'entreprise est présente à l'international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre marque de pharmacie DocMorris. Zur Rose emploie quelque 1800 collaboratrices et collaborateurs sur ses sites de Suisse, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Espagne et de France. En 2019, il a réalisé un chiffre d'affaires de 1569 millions de francs (en incluant medpex) auprès d'environ 7 millions de clients actifs sur les marchés européens de base.

Grâce à son modèle commercial, le groupe offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant de services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments en recourant à des applications basées sur l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. De plus, Zur Rose renforce activement son positionnement en tant que prestataire complet de services de santé. La mise en place d'une plateforme de santé numérique - l'écosystème Zur Rose -, lui permet de mettre en réseau produits, prestations de services et services numériques de fournisseurs qualifiés. La prestation de Zur Rose consiste à apporter cette offre aux clients et aux patients après avoir procédé à une sélection adaptée. L'objectif est d'accompagner sans faille les personnes et de leur permettre de gérer au mieux leur propre santé grâce aux produits proposés et des solutions numériques.

Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.

[1] L'activité de vente à distance n'étant pas encore dissociée, medpex n'a eu qu'une faible influence sur les chiffres d'affaires consolidés du groupe Zur Rose au premier trimestre.