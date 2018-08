EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Zur Rose Group AG: 30 pour cent de croissance du chiffre d'affaires au premier semestre 2018



15.08.2018 / 06:45





Communiqué de presse

30 pour cent de croissance du chiffre d'affaires pour le groupe Zur Rose au premier semestre 2018

- Forte croissance en Allemagne avec plus de 38 pour cent en monnaie locale

- Forte progression du chiffre d'affaires (presque 10 pour cent) sur le marché suisse

- Leader du marché des produits OTC en Allemagne

- Poursuite de la stratégie d'expansion également sur de nouveaux marchés

- Les objectifs de croissance et de résultats confirmés pour 2018

Le groupe Zur Rose poursuit son évolution dynamique au premier semestre 2018, avec une hausse de tout juste 30 pour cent du chiffre d'affaires à CHF 602,7 millions. En tant que plus grande pharmacie de vente par correspondance d'Europe, le groupe poursuivra vigoureusement cette croissance tant organique qu'en termes d'acquisition, et exploitera les opportunités sur le marché. Avec la reprise de la plateforme place de marché Promofarma, le groupe renforce sa stratégie d'internationalisation et accroît sa compétence technologique dans l'e-commerce.

Cette poursuite de la dynamique de croissance se reflète nettement dans les résultats du premier semestre: le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 29,4 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, s'établissant à CHF 602,7 millions. En monnaie locale, l'augmentation s'est établie à 24,7 pour cent. Suite aux dépenses marketing encore accrues, le groupe affiche, comme prévu, un résultat d'exploitation (EBITDA) de moins CHF 8,7 millions qui comprend également des frais exceptionnels liés aux acquisitions (env. CHF 2,1 millions). Le résultat de l'entreprise s'inscrit en baisse de CHF 17,6 millions.

Presque 10 pour cent de croissance du chiffre d'affaires en Suisse - Sur le marché suisse, le groupe Zur Rose enregistre une progression marquante du chiffre d'affaires de 9,5 pour cent s'établissant à CHF 262,1 millions. Dans un contexte de baisses des prix imposées par l'état et entrées en vigueur en début d'année, il faut évoluer cette croissance comme d'autant plus positive. La forte orientation vers le client et le développement des services numériques ont amené de nouveaux clients à l'unité d'affaires Médecins (B2B): dans ce domaine, la part de marché de Zur Rose est passée à tout juste 25 pour cent. Le chiffre d'affaires a progressé de 7,6 pour cent. L'unité d'affaires Retail (B2C) a nettement progressé de 12,6 pour cent. Le moteur de cette accélération de croissance a été notamment la progression du domaine Speciality Care et de la vente sur place liée à la pharmacie omnicanal. Au mois de juin 2018, Zur Rose a inauguré sa deuxième pharmacie shop-in-shop dans la filiale Migros Claramarkt de Bâle. En novembre, un site s'ajoutera aux deux premiers à Zurich, au Limmatplatz.

Un net développement de la position sur le marché allemand - En Allemagne, le groupe Zur Rose a poursuivi sa croissance accélérée au premier semestre. Au total, le chiffre d'affaires en monnaie locale a progressé de 38,4 pour cent passant à EUR 291,2 millions. Le secteur de la vente en ligne de médicaments non soumis à ordonnance (OTC) a encore pris de l'importance et connu une croissance organique nettement plus forte que le marché global. L'activité de vente par correspondance des acquisitions Eurapon et Vitalsana s'est également développée de manière très réjouissante. Au total le chiffre d'affaires OTC a progressé de 77,7 pour cent en monnaie locale passant à EUR 157,8 millions. Le groupe est ainsi clairement leader du marché pour le domaine OTC en Allemagne. Dans le domaine des médicaments soumis à ordonnance (Rx) une augmentation du chiffre d'affaires de l'ordre de l'exercice précédent de 9,7 pour cent en monnaie locale a pu être réalisée. Le nombre de clients actifs en Allemagne a progressé de 66 pour cent à plus de 3 millions au cours des 12 derniers mois. Dans un contexte de débat permanent sur l'interdiction de vente par correspondance de médicaments soumis à ordonnance, le groupe considère toujours qu'une interdiction n'est pas compatible avec le droit européen. Le ministre fédéral allemand de la Santé a récemment laissé entendre que l'on rechercherait plutôt une solution équitable qu'une interdiction.

Mise en ?uvre de la stratégie d'expansion dans de nouveaux marchés - Avec la reprise communiquée début août de la place de marché e-commerce ultramoderne Promofarma, le groupe Zur Rose approfondit sa propre transformation numérique de ses activités. Promofarma est un tremplin pour l'expansion à l'international du groupe, tant sur le plan transfrontalier qu'à travers l'admission de nouveaux partenaires dans d'autres pays, dans le cadre d'un modèle commercial rentable.

Une consolidation persistante en Allemagne - Le groupe Zur Rose continuera à exploiter les opportunités de consolidation du plus grand marché de vente par correspondance qu'est l'Allemagne. En mai, il a annoncé l'acquisition de l'entreprise de vente par correspondance apo-rot à Hambourg. La pharmacie a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros. Le closing est attendu au quatrième trimestre 2018. Le service logistique d'apo-rot devrait être transféré à Heerlen dès la fin de l'année. Le groupe Zur Rose franchit ainsi la première étape du regroupement à Heerlen de l'ensemble de ses activités d'expédition pour le marché allemand. La direction attend des effets de synergie ainsi obtenus une marge sur coût variable des chiffres d'affaires acquis de 5 à 10 pour cent.

Augmentation de la capacité logistique sur le site de Heerlen - Allant de pair avec ces plans, le conseil d'administration du groupe Zur Rose a décidé le développement de l'infrastructure logistique et la construction d'un nouveau bâtiment proche du bâtiment existant. Le nouveau bâtiment logistique sur une surface de plus de 20 000 m2 sera prêt pour l'occupation au milieu de 2020. La capacité du site sera ainsi triplée à un volume de 30 millions de paquets par an. Au cours d'une nouvelle phase de développement, la logistique pourra être élargie à un volume de 50 millions de paquets. Une fois le site achevé, l'activité de vente à distance d'Eurapon, Zur Rose Pharma et Vitalsana ainsi qu'éventuellement d'autres pharmacies de vente par correspondance acquises pourra se développer à Heerlen. La concentration sur un seul et même site permettra au groupe Zur Rose de réduire sensiblement les coûts logistiques. Le développement des capacités logistiques établira de nouveaux standards en termes d'efficacité pour la vente par correspondance de produits pharmaceutiques en Allemagne.

Perspectives - La direction confirme pour 2018 une croissance organique à deux chiffres et une augmentation totale de plus de 20 pour cent en monnaie locale. S'agissant de l'EBITDA, on attend toujours un résultat corrigé des frais spéciaux équilibré. Le groupe Zur Rose continuera à mettre en ?uvre sa stratégie de croissance orientée sur le long terme et à développer sa forte position sur le marché européen de la vente à distance de médicaments. Dans ce contexte, il mise sur un approvisionnement en médicaments de qualité à un prix avantageux, une forte orientation vers le client et le développement des services numériques. Les économies d'échelle liées à l'augmentation de taille, à la poursuite de l'automatisation de la logistique et à l'intégration des entreprises acquises sont systématiquement payantes et ont un effet positif sur le résultat opérationnel.

Chiffre d'affaires, Janvier à Juin, en 1000 CHF 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 Variation Groupe Zur Rose 602'706 465'763 29,4% en monnaie locale - - 24,7% organique - - 11,6% Segment Suisse 262'121 239'341 9,5% B2B 193'609 179'997 7,6% B2C 65'609 58'270 12,6% BlueCare 2'903 1'074(1) n.a. Segment Allemagne 340'585 226'422 50,4% Rx 156'037 130'856 19,2% OTC 184'548 95'566 93,1% Segment Allemagne, en 1000 EUR 291'192 210'362 38,4% Rx 133'408 121'575 9,7% OTC 157'784 88'787 77,7%

1) consolidé au 1er mai 2017



Chiffres-clés, en 1000 CHF 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 Variation Résultat d'exploitation avant dépréciation et amortissement (EBITDA) corrigé des frais spéciaux -6'597 -6'264 n.m. en % du chiffre d'affaires -1.1% -1.3% EBITDA -8'743 -11'551 n.m. Résultat d'exploitation (EBIT) corrigé des frais spéciaux -14'345 -11'670 n.m. en % du chiffre d'affaires -2.4% -2.5% EBIT -16'491 -16'957 n.m. Résultat de l'entreprise corrigé des frais spéciaux -15'448 -12'805 n.m. en % du chiffre d'affaires -2.6% -2.7% Résultat de l'entreprise -17'594 -18'092 n.m.

30.6.2018 31.12.2017 Variation Fonds propres 277'765 294'004 -5,5% en % du total du bilan 61.7% 64.4%

Contact pour les analystes et investisseurs

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 58 810 11 49

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Responsable Communication d'entreprise

E-mail: lisa.luethi@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

