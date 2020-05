EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Affaire juridique

Zur Rose Group: Mise en accusation en lien avec la vente à distance de médicaments en vente libre et les ordonnances électroniques



03.05.2020 / 07:00





Communiqué de presse

Le Conseil d'administration du groupe Zur Rose apporte un soutien sans faille à son CEO Walter Oberhänsli

Le Ministère public du canton de Thurgovie met en accusation Walter Oberhänsli en lien avec la vente à distance de médicaments en vente libre et les ordonnances électroniques

Le Ministère public de Kreuzlingen a déposé un acte d'accusation contre Walter Oberhänsli en sa qualité de CEO du groupe Zur Rose. L'accusation fait suite à une plainte pénale déposée par Pharmasuisse et concerne deux motifs distincts: la vente par correspondance de médicaments en vente libre et les rémunérations versées aux médecins utilisant l'ordonnance électronique entre 2010 et 2015. Le Conseil d'administration récuse catégoriquement les accusations portées contre son CEO et a annoncé qu'il aiderait sans restrictions Walter Oberhänsli à lever les charges qui pèsent contre lui et à défendre son intégrité.

Vente par correspondance de médicaments en vente libre

Zur Rose a introduit en 2011 la vente à distance fiable, efficace et économique des médicaments en vente libre (OTC). La délivrance des prescriptions médicales était confiée à une entreprise indépendante spécialisée dans le conseil télémédical des patients. Le 29 septembre 2015, le Tribunal fédéral a interdit la vente par correspondance des médicaments en vente libre pratiquée par Zur Rose et validée par le pharmacien cantonal. Zur Rose a cessé les ventes OTC le jour même. La conséquence pratique du jugement du Tribunal fédéral est que la vente de n'importe quel médicament requiert dans tous les cas une prescription médicale délivrée sur la base d'un contact personnel avec un médecin. Ceci s'applique également aux médicaments pouvant être vendus sans ordonnance par n'importe quelle pharmacie de proximité ou droguerie, comme une pommade Bepanthen, un spray buccal Kamillosan ou un gel Voltaren par exemple.

Collaboration avec les médecins dans le cadre de la promotion de l'ordonnance électronique

Zur Rose a été pionnière de l'introduction de l'ordonnance électronique. Elle l'était déjà il y a une vingtaine d'années et cela bien avant que le dossier électronique du patient ne devienne la norme. À la différence de l'ordonnance papier, la prescription électronique ne laisse aucune place à l'interprétation, est infalsifiable et augmente la sécurité des patients. De nombreux patients, en particulier les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes à mobilité réduite ou affaiblies par l'âge plébiscitent en outre la vente de médicaments par correspondance à prix avantageux par Zur Rose, qui leur livre directement à domicile le médicament commandé.

En utilisant l'ordonnance électronique, les médecins contribuent de manière importante à la fiabilité, à l'efficacité et au prix avantageux de la vente des médicaments par correspondance. Zur Rose a rémunéré ces médecins équitablement pour leur contribution. Quant aux économies résiduelles réalisées par ce modèle de distribution - plus de 80 pour cent - elles ont bénéficié aux assureurs-maladie et, par conséquent, aux payeurs de primes sous forme d'avantages. Ceci notamment parce que, à la différence des pharmacies de proximité, Zur Rose ne facture pas les frais pour validation traitement et médicaments et octroie de plus des remises. Les économies cumulées ainsi réalisées par le système de santé au cours des dix dernières années représentent environ 100 millions de francs. Le 7 juillet 2014, le Tribunal fédéral a cependant interdit à Zur Rose de rémunérer les médecins pour la saisie électronique des données de l'ordonnance. Zur Rose a cessé le jour même de verser ces rémunérations.

Dans la mesure où les activités dénoncées ont cessé depuis cinq ans déjà, le groupe Zur Rose exclut tout effet de la procédure sur l'évolution actuelle des affaires.

Le Conseil d'administration soutient sans restrictions son CEO

Pour le Prof. Stefan Feuerstein, le président de son Conseil d'administration, «Zur Rose s'est toujours considérée et se considère encore comme la protagoniste d'un approvisionnement en médicaments moderne, fiable et centré sur la réduction des coûts. Je considère comme grotesques les attaques juridiques contre notre CEO de la part de cercles souhaitant freiner l'évolution technologique et tous les avantages incontestables attachés à celle-ci, dans le seul but de protéger leurs intérêts économiques individuels - et cela plus de cinq ans après que la cessation du comportement dénoncé. D'autant plus que les autorités cantonales et les tribunaux avaient précédemment à plusieurs reprises considéré l'action de notre CEO comme licite. Walter Oberhänsli est un entrepreneur exceptionnel et extrêmement intègre; nous protégerons sa bonne réputation à tous égards.»

Contact pour les analystes et investisseurs

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 58 810 11 49

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Head of Group Communications

E-mail: media@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente en ligne d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. De plus, il exploite la place de marché leader dans le sud de l'Europe pour les produits de soins et de santé habituellement vendus en pharmacie. L'entreprise est présente à l'international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre marque de pharmacie DocMorris. Zur Rose emploie quelque 1800 collaboratrices et collaborateurs sur ses sites de Suisse, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Espagne et de France. En 2019, il a réalisé un chiffre d'affaires de 1569 millions de francs (en incluant medpex) auprès d'environ 7 millions de clients actifs sur les marchés européens de base.

Grâce à son modèle commercial, le groupe offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant de services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments en recourant à des applications basées sur l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. De plus, Zur Rose renforce activement son positionnement en tant que prestataire complet de services de santé. La mise en place d'une plateforme de santé numérique - l'écosystème Zur Rose -, lui permet de mettre en réseau produits, prestations de services et services numériques de fournisseurs qualifiés. La prestation de Zur Rose consiste à apporter cette offre aux clients et aux patients après avoir procédé à une sélection adaptée. L'objectif est d'accompagner sans faille les personnes et de leur permettre de gérer au mieux leur propre santé grâce aux produits proposés et des solutions numériques.

Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.