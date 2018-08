Zur Rose Group : le CA semestriel en hausse de près de 30%

15/08/2018 | 10:21

Le groupe Zur Rose a fait état ce mercredi d'une hausse de 29,4% de son chiffre d'affaires réalisé au titre des six premiers mois de l'année, porté ainsi à 602,7 millions de francs suisses, soit environ 533 millions d'euros.



Les revenus sont notamment portés par une forte croissance en Allemagne (+38% en monnaie locale) et par une progression nette du chiffre d'affaires en Suisse (près de 10%).



'Suite aux dépenses marketing encore accrues, le groupe affiche, comme prévu, un résultat d'exploitation (EBITDA) de moins 8,7 millions de francs suisses qui comprend également des frais exceptionnels liés aux acquisitions (environ 2,1 millions de francs suisses). Le résultat de l'entreprise s'inscrit en baisse de 17,6 millions de francs suisses', précise encore le groupe spécialisé dans la pharmacie par correspondance et la vente en gros de produits pour le corps médical.



La direction confirme, par ailleurs, pour 2018 une croissance organique à deux chiffres.





