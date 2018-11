Zur Rose : La troisième pharmacie shop-in-shop de Zur Rose ouvre ses portes au siège principal de Migros à Zurich

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Coopération/Autres

La troisième pharmacie shop-in-shop de Zur Rose ouvre ses portes au siège principal de Migros à Zurich



05.11.2018 / 07:00



Le 5 novembre 2018 Communiqué de presse Coopération entre Zur Rose et Migros La troisième pharmacie shop-in-shop de Zur Rose ouvre ses portes au siège principal de Migros à Zurich La troisième pharmacie shop-in-shop de Zur Rose ouvre ses portes le 8 Novembre 2018 au siège principal récemment rénové de Migros à Zurich. Les clients bénéficient d'un vaste assortiment de produits pharmaceutiques et de médicaments à prix avantageux. Suite au succès rencontré par les deux premières filiales à Berne et à Bâle, Zur Rose et Migros lancent la troisième pharmacie shop-in-shop à Zurich à l'occasion de la réouverture de la Migros à la Limmatplatz. La pharmacie shop-in-shop propose les mêmes conditions avantageuses que l'achat par correspondance: en moyenne, les médicaments soumis à ordonnance sont 12% moins chers que dans les autres pharmacies et les produits de santé jusqu'à 40% moins chers. La pharmacie shop-in-shop permet des achats multicanaux: les produits peuvent être commandés en ligne et retirés à la pharmacie ou livrés à domicile. Les achats d'articles vendus en pharmacie se combinent idéalement avec les courses pour les besoins quotidiens à la Migros et des points cumulus peuvent aussi être collectés dans la pharmacie shop-in-shop.



Contact:

Pascale Ineichen, attachée de presse

Ligne directe +41 52 724 08 18

E-mail: pascale.ineichen@zurrose.com Zur Rose Suisse SA Zur Rose Suisse SA, une filiale de Zur Rose Group AG, est l'une des principales pharmacies de vente par correspondance et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical de Suisse. Avec son modèle commercial, elle offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix et contribue ainsi à la réduction des dépenses de santé. Elle se distingue en outre par sa volonté de développement constant des services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments, pour une plus grande sécurité des traitements. Le groupe suisse Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente par correspondance d'Europe. Vous trouverez plus d'informations sur www.zurrosegroup.com.

Fin du communiqué aux médias