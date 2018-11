Zur Rose : Le groupe Zur Rose annonce les détails de l'augmentation de capital prévue sous forme d'émission de droits de souscription

Données financières (CHF) CA 2018 1 207 M EBIT 2018 -22,9 M Résultat net 2018 -27,0 M Dette 2018 - Rendement 2018 - PER 2018 - PER 2019 VE / CA 2018 0,59x VE / CA 2019 0,47x Capitalisation 709 M Graphique ZUR ROSE GROUP AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ZUR ROSE GROUP AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 185 CHF Ecart / Objectif Moyen 62% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Walter Oberhänsli Chief Executive Officer & Executive Director Stefan Feuerstein Chairman Marcel Ziwica Chief Financial Officer Thomas Schneider Vice Chairman Volker Amelung Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ZUR ROSE GROUP AG -12.98% 709 WALGREENS BOOTS ALLIANCE 13.63% 78 325 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 30.81% 55 055 MCKESSON CORPORATION -20.56% 24 205 AMERISOURCEBERGEN -3.34% 19 202 CARDINAL HEALTH -9.48% 16 524