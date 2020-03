Zur Rose : Le groupe Zur Rose élargit sa structure de gestion et renforce la direction du groupe

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Identité

Le groupe Zur Rose élargit sa structure de gestion et renforce la direction du groupe



12.03.2020 / 06:45





Communiqué de presse

Le groupe Zur Rose élargit sa structure de gestion et renforce la direction du groupe

- Élargissement de la structure de gestion conformément à la stratégie de l'entreprise

- Priorité aux marchés et modèles commerciaux visant à renforcer la proximité avec le client

- Renforcement de la direction du groupe avec l'arrivée de David Masó au poste de Head Europe

Zur Rose adapte sa structure de gestion aux besoins et opportunités liés à la forte croissance du groupe. Dans le but de renforcer la proximité avec le client et de développer l'agilité de l'organisation, le Conseil d'administration a décidé de faire évoluer l'organisation de l'entreprise. Tout en maintenant une organisation par segments, à la fois déjà ancrés au plan régional et responsables du chiffre d'affaires, un modèle commercial tous segments confondus s'organise dorénavant sur la base des responsabilités suivantes: en plus du segment «Suisse», Walter Hess est chargé des modèles commerciaux B2B2C & B2B, tandis qu'Olaf Heinrich est chargé du modèle commercial B2C en plus du segment «Allemagne» et que David Masó est nommé responsable Europe (pays autres que DACH - Allemagne, Suisse et Autriche) et pour le modèle commercial «Place de marché». Le groupe Zur Rose souhaite ainsi appliquer au niveau transnational les savoir-faire spécifiques à ses modèles commerciaux et profiter de synergies.

Les segments de marché et les modèles commerciaux seront épaulés par deux nouvelles unités de service: «Stratégie/Numérisation» et «Opérations». Comme cela a déjà été communiqué, ces deux secteurs seront placés à partir du 1er mai 2020 sous la responsabilité de Betül Susamis Unaran en tant que Chief Strategy and Digital Officer et de Bernd Gschaider en qualité de Chief Operations Officer. À compter du 1er mai 2020, la nouvelle direction du groupe se composera par conséquent de sept dirigeants expérimentés. Ainsi que le souligne Walter Oberhänsli: «Avec la nouvelle structure de gestion élargie, nous accélérons les initiatives numériques en lien avec une forte orientation clients. Les responsabilités se répartiront sur les épaules de plusieurs personnes, pour un Zur Rose plus fort et plus agile.»

Renforcement de la direction du groupe: arrivée de David Masó en tant que Head Europe

Dans le cadre de la nouvelle organisation, le groupe Zur Rose a confié la responsabilité du segment «Europe» à David Masó à partir du 1er mai 2020. David Masó est depuis 2012 le CEO de la place de marché e-commerce PromoFarma de Barcelone. Il continuera d'exercer cette fonction en plus de son nouveau rôle au sein de la direction du groupe. Il sera en outre responsable du modèle commercial «Place de marché» à l'échelle du groupe. David Masó a fondé PromoFarma il y a huit ans avec Adrià Carulla. Depuis lors, l'entreprise s'est positionnée en tant que place de marché leader du sud de l'Europe pour les produits en vente libre habituellement vendus en pharmacie et a été revendue par ses deux fondateurs au groupe Zur Rose en 2018. Avant de développer PromoFarma, David Masó avait déjà cofondé d'autres entreprises start-up à succès dans le secteur du e-commerce. Cet Espagnol âgé de 48 ans est ingénieur en télécommunications et a un Master of Business Administration. Walter Oberhänsli se réjouit de cette nomination: «Les réalisations de David Masó en tant qu'entrepreneur sont impressionnantes. Je suis convaincu que, avec ses grandes compétences dans les domaines de la technologie et du e-commerce, il est un atout idéal pour la poursuite de l'expansion géographique du groupe Zur Rose.»

Contact pour les analystes et investisseurs

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 58 810 11 49

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Head of Group Communications

E-mail: media@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

Calendrier financier

19 mars 2020 Résultat annuel 2019

16 avril 2020 Q1 Trading Update

23 avril 2020 Assemblée générale

19 août 2020 Rapport semestriel

21 octobre 2020 Q3 Trading Update

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente en ligne d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. De plus, il exploite la place de marché leader dans le sud de l'Europe pour les produits de soins et de santé habituellement vendus en pharmacie. L'entreprise est présente à l'international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre marque de pharmacie DocMorris. Zur Rose emploie quelque 1800 collaboratrices et collaborateurs sur ses sites de Suisse, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Espagne et de France. En 2019, il a réalisé un chiffre d'affaires de 1570 millions de francs (en incluant medpex) auprès d'environ 7 millions de clients actifs sur les marchés européens de base.

Grâce à son modèle commercial, le groupe offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant de services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments en recourant à des applications basées sur l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. De plus, Zur Rose renforce activement son positionnement en tant que prestataire complet de services de santé. La mise en place d'une plateforme de santé numérique - l'écosystème Zur Rose -, lui permet de mettre en réseau produits, prestations de services et services numériques de fournisseurs qualifiés. La prestation de Zur Rose consiste à apporter cette offre aux clients et aux patients après avoir procédé à une sélection adaptée. L'objectif est d'accompagner sans faille les personnes et de leur permettre de gérer au mieux leur propre santé grâce aux produits proposés et des solutions numériques.

Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.